برلماني عراقي: هناك أحزاب لديها مليشيات تهيمن على أغلب المنافذ الحدودية في البصرة وخارجها

أكد النائب عن محافظة البصرة رامي السكيني، اليوم الاثنين، أن أغلب المنافذ الحدودية تسيطر عليها أحزاب لديها مليشيات، وتمتلك سلاح خارج سلطة الدولة في البصرة وخارجها، داعيا رئيس الوزراء للتحرك لإيقاف تلك الأحزاب.

وقال البرلماني العراقي ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" ـ إن "المنافذ الحدودية لا تسيطر عليها أحزاب اعتيادية فقط بل أحزاب تمتلك مليشيات وقوة سلاح خارج سلطة الدولة في البصرة وخارجها"، مبينا أن "هيمنة الاحزاب لاتقتصر على منافذ البصرة فقط بل هناك منافذ بمحافظات اخرى كثيرة تهيمن عليها".

وأضاف أن "بعض هذه الأحزاب للاسف لها وجود سياسي بالعملية السياسية، بالتالي من المفترض أن يضبطها الدستور والقانون، لكنها للأسف تعمل وفق مصالحها الحزبية الضيقة"، ذاكرا ان "هيئة المنافذ هي هيئة حكومية تابعة اداريا وفنيا الى مجلس الوزراء وينبغي لها أن تأخذ حيزها ودورها الحقيقي".

وأوضح البرلماني أن "رئيس الوزراء ينبغي عليه التحرك تجاه تلك القوى السياسية التي تمتلك القوة والهيمنة على المنافذ، وأن لا يمضي بسياسة الهروب إلى الأمام في حل المشاكل، وعليه العمل لإيقاف هذه الكتل والقوى التي هيمنت على المطارات والموانئ والمنافذ التي ينبغي أن تكون وارداتها داعمة للحكومة وموازنتها وليس جيوب الأحزاب".