انطلاق مناورات «جند الصحراء» بين السعودية وبريطانيا

انطلق اليوم الاثنين، تمرين جند الصحراء المشترك 3، الذي تشارك فيه القوات البرية السعودية مع الجانب البريطاني في المنطقة الشمالية الغربية من السعودية؛ بهدف اكتساب التخطيط للعمليات العسكرية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري قوله "إن هذا التمرين يعتبر امتداداً لتمارين سابقة تهدف لرفع الجاهزية القتالية".

من جانبه، قال قائد القوة المشاركة المقدم جراهام سيفتون "أن هذه التمارين هدفها الأول اكتساب الخبرة والتعلم في مجال تخطيط العمليات العسكرية، والهدف الثاني تقوية أواصر الصداقة بين البلدين بصفة عامة والقوات البرية السعودية بصفة خاصة"، معربا عن تطلعه إلى المزيد من هذه التمارين ويشكر فيها من عمل على هذا التمرين.