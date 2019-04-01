العثور على ناشط كمبودي مدافع عن الحق في الأرض بعد اختفائه لشهرين

أعلنت منظمة حقوقية، اليوم الاثنين، العثور على كمبودي كان قد اختفى منذ يناير بعد يوم واحد من القبض عليه من جانب جنود مكلفين بحراسة أرض متنازع عليها.

وذكرت منظمة "ليكادهو" في بيان أن أسرة سوم مويون، وهو من ممثلي المجتمع المحلي في صراع راهن حول الأرض بإقليم بريه فيهير، قد عثرت عليه في إقليم بريه سيهانوك الساحلي.

ويدور النزاع على الأراضي بين مئات العائلات وشركة صناعية زراعية منحتها وزارة البيئة الكمبودية امتياز أرض مساحتها 8520 هكتارا في عام 2012.

وتم العثور على ميون على بعد 500 كيلومتر تقريبا من مقر محمية "كولين برومتب للحياة البرية" في بريه فيهير، وهو الموقع الذي احتجز به عند القبض عليه في 20 يناير الماضي، وشاهده به نجله الذي كان محتجزا معه أيضا للمرة الأخيرة قبل الاختفاء.

وأفادت منظمة ليكادهو بأن ميون كان قد "غادر الإقليم في يناير بسبب مخاوف على سلامته". ولم تتضح بعد التفاصيل حول كيفية تملصه من السلطات.

وكان المسؤولون قد اتهموه بقطع الأشجار بشكل غير مشروع، مع 14 شخصا آخرين.

وقال المتحدث باسم وزارة البيئة، نيث فيكترا، إن السلطات عثرت على مويون أمس الأحد في بريه سيهانوك ونقلته إلى العاصمة بنوم بنه.

وكانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري قد دعت كمبوديا إلى "تحديد مكان (ميون) وحمايته"، كما أعلن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الشهر الماضي أن حكومة كمبوديا ملزمة بأن تجري تحقيقا فيما يتعلق بأي اتهامات حول الاختفاء القسري.

وقال سيمون ووكر، ممثل المكتب في كمبوديا، اليوم الاثنين، إنه بعد الاجتماع مع ميون، فإن المكتب التابع للأمم المتحدة لا يتوقع أن تتهمه السلطات الكمبودية أو تلقي القبض عليه.