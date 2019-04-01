قالت وزيرة العمل النمساوية باتي هارتينجر كلاين إن الحكومة تتبنى سياسات تستهدف التوسع في تدريب العاطلين عن العمل من أجل إعادة تأهيلهم وإلحاقهم بسوق العمل، ومن ثم تحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.

وأضافت وزيرة العمل النمساوية - في تصريح اليوم الأحد - أن "التوسع في التدريب أمر ضروري، وسوف نواصل العمل على توظيف المزيد من الأشخاص من خلال خلق المزيد من فرص العمل".

وفي سياق متصل، انخفض معدل البطالة في النمسا في شهر مارس الجاري إلى 4.8 في المائة، حيث تم تسجيل عدد أقل من العاطلين عن العمل وعدد أقل من الأفراد في التدريب الذي تقدمه دائرة التوظيف العامة.

وأشارت إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الشئون الاجتماعية اليوم إلى أنه في جميع القطاعات باستثناء السياحة، انخفض عدد العاطلين عن العمل، بينما في السياحة ارتفع بشكل طفيف فقط بنسبة 0.2 في المائة.

ولفتت الإحصائيات إلى تسجيل معدل البطالة بين الشباب نحو 8.4 في المائة، منوهة بأن ولاية فورارلبرج كانت هي الولاية الفيدرالية الوحيدة التي زاد فيها عدد العاطلين عن العمل بنسبة 0.8 في المائة، وكان أقوى انخفاض في بورغنلاند بنحو 12 في المائة، كما انخفض معدل البطالة في ستيريا بأرقام مضاعفة بنسبة 11.9 في المائة.

وألمحت الإحصائيات إلى أنه في شهر مارس الجاري، تم توظيف 3.705 مليون شخص في النمسا، بزيادة قدرها 2.2 في المائة مقارنة مع مارس 2018.