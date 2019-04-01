ألقت الشرطة الإيطالية القبض على مسؤول في وزارة الصحة، سرق ما يقرب من 4ر1 مليون يورو (57ر1 مليون دولار)، من أموال صناديق للتعويض عن رحلات سفر خاصة بالموظفين، وانفق معظمها في المقامرة.

وقالت مباحث الاموال الايطالية في بيان صدر اليوم الاثنين، إنه قد تم احتجاز المشتبه به قيد المحاكمة، وأنه يواجه تهما بالاختلاس وغسل الأموال لإخفاء مصدر الاموال.

وذكرت الشرطة أنه كان يقوم بإعادة توجيه المدفوعات المستحقة للموظفين لوضعها في حساباته المصرفية الخاصة، أو كان يطالب بردها من فواتير زائفة. واستمر المسؤول في القيام بذلك لمدة عامين.

وقد تمت مصادرة أصول تقدر قيمتها بحوالي 200 ألف يورو من المشتبه به.