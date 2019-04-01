من المقرر أن يصدر، اليوم الاثنين، تقرير أولي حول الحادث الذي تعرضت له الطائرة المنكوبة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في الشهر الماضي، وذلك في خطوة مهمة نحو تفسير الكارثة التي هزت مصداقية شركة بوينج.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، يدعى نبيات جيتاشو، القول إنه من المقرر أن يتم في وقت لاحق اليوم، عقد مؤتمر صحفي لكشف نتائج التقرير.

ومن جانبها، قالت "بوينج" إنها تقوم بمراجعة التقرير.

وكانت الطائرة تحطمت في العاشر من مارس الماضي، في ثاني حادث تتعرض له طائرة بوينج من طراز "737 ماكس 8" منذ أول أكتوبر الماضي.