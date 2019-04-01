القوات المسلحة الليبية تطلق الملتقى الأول للمرأة العسكرية والأمنية في بنغازي

أعلنت رئيس الملتقى الأول لضابطات وضابطات صف المؤسسة العسكرية والأمنية عقيد صبرية الشريدي ،انطلاق أعمال الملتقى في الثاني من نيسان/ أبريل المقبل في مدينة بنغازي على مدى ثلاثة أيام ليضم مختلف ضابطات وضابطات صف الجيش والشرطة من مختلف مناطق ليبيا.

وقالت الشريدي إن الملتقى يقام تحت الرعاية الكريمة للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر المعين من جانب مجلس النواب المنتخب ، وبإشراف وتعليمات رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، بحسب موقع "أخبار ليبيا" الإخباري.

وأوضحت أن هذا الملتقى سيلتئم لما تحمله مشاركة المرأة في هذا القطاع، ولما لها من نجاحات ومحطات عطاء والتزام تستدعي أن يتم إلقاء الضوء عليها، بالإضافة إلى ضرورة إبراز العوامل التي أدت إلى الحضور المبكر للمرأة العسكرية ضمن مسيرة البناء والتطوير المستمرة، والحرب على الإرهاب التي تشهدها ليبيا.

وأضافت أن المرأة العسكرية برهنت على كفاءتها في القيام بواجباتها الوظيفية في جميع المجالات الإدارية والطبية والعسكرية وغيرها، ونالت عديدًا من المناصب العسكرية العليا في بيئة عمل تسعى لتحقيق أوجه تكافؤ الفرص القائمة على أسس الجدارة والكفاءة.