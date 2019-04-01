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مقتل 24 فردا من رجال الإطفاء في حريق غابات في الصين

ارشيفية
ارشيفية
د ب أ
نشر فى : الإثنين 1 أبريل 2019 - 12:08 م | آخر تحديث : الإثنين 1 أبريل 2019 - 12:08 م

لقى 24 فردا من رجال الإطفاء حتفهم في حريق غابات في مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين، وفقا لتقارير إعلامية رسمية.

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