مقتل 24 فردا من رجال الإطفاء في حريق غابات في الصين

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لقى 24 فردا من رجال الإطفاء حتفهم في حريق غابات في مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين، وفقا لتقارير إعلامية رسمية.