وصول صحفي «رويترز» المرحل من الجزائر إلى تونس

وصل إلى تونس مراسل وكالة رويترز الذي رحلته السلطات الجزائرية بعد ايقافه أول أمس السبت، أثناء تغطيته للاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ونظام الحكم.

ووصل الصحفي التونسي، طارق عمارة، الذي يعمل في مكتب وكالة رويترز في تونس، إلى مطار تونس قرطاج الدولي لية أمس الأحد.

وقال عمارة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم إنه في وضع صحي جيد لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن احتجازه في الجزائر.

وكان متحدث من وكالة رويترز قد ذكر في بيان أمس الأحد، أن عمارة احتجز في الجزائر بعد أن نفى مصدر رسمي تقريرا للوكالة قال إن نحو مليون شخص شاركوا في احتجاج ضخم مناهض للحكومة في يوم الجمعة الماضي طالب فيه الجزائريون بتنحي بوتفليقة والدائرة المقربة منه.

وفندت السلطات الجزائرية تلك المعلومات، لكن المتحدث من رويترز قال إن الوكالة تتمسك بتغطيتها، كما تابع "نشعر بالقلق تجاه معاملة السلطات الجزائرية لصحفي رويترز طارق عمارة، ونسعى للحصول على معلومات إضافية عن هذا الأمر.. اتسمت تقارير طارق عن الاحتجاجات في الجزائر بالنزاهة والتوازن".

وفي 12 مارس الماضي قامت السلطات الجزائرية بترحيل الصحفية التونسية انتصار الشلي التي تعمل بقناة "تي أر تي" التركية إلى تونس، بعد احتجازها لساعات بمطار هواري بومدين دون أن تتضح بعد أسباب الترحيل، وتعد تونس من بين الدول العربية القليلة التي تشهد حريات واسعة للصحافة والاعلام منذ ثورة 2011.

وأمس دعا ممثلون عن نقابات عربية والاتحاد الدولي للصحفيين في قمة للمجتمع المدني بتونس بموازاة القمة العربية، القادة العرب إلى الافراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين ورفع القيود عن حرية الصحافة والتعبير في دولهم.