ميركل تفتتح مع رئيس وزراء السويد معرض هانوفر الصناعي

افتتحت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، ورئيس الوزراء السويدي شتيفان لوفين اليوم الأحد معرض هانوفر ، أكبر معرض صناعي في العالم.

وفي أعقاب مراسم الافتتاح بوقت وجيز، قالت ميركل إن قضية رقمنة الصناعة والمعروفة باسم "الصناعة 4.0" ستمثل مجددا محور مواضيع المعرض هذا العام.

يشار إلى أن السويد هي ضيف شرف المعرض.

كانت رابطة أرباب العمل (جيزامت ميتال) انتقدت بحدة الحكومة الألمانية في وقت سابق واتهمتها "بالمسؤولية الضمنية الكبيرة عن ضعف الحالة الاقتصادية".

وحسب بيانات الغرفة التجارية السويدية الألمانية، فإن ألمانيا هي أكبر شريك تجاري دولي للسويد، إذ أن نحو 20% من الواردات السويدية قادمة من ألمانيا، وبلغت قيمتها 4ر24 مليار يورو في عام 2017.

فيما تمثل المنتجات السويدية أكثر من 10% من الواردات الألمانية سنويا، وقد وصلت قيمتها إلى 14.2 مليار يورو في 2017.

ويشارك في المعرض 6500 جهة عرض من 75 دولة، وتستمر فعالياته حتى الخامس من نيسان/أبريل المقبل، وستعرض هذه الجهات أحدث الإمكانات في ربط عمليات الإنتاج بالشبكة الإلكترونية "الصناعة 4.0".

كما يركز المعرض هذا العام على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وشبكة الجيل الخامس من الاتصالات النقالة والتي تعد شرطا لتطوير سيارات ذاتية القيادة.

وقالت ميركل:" علينا نحن الأوروبيين أن نتحرك معا وأن نجد موقفا مشتركا"، مشيرة إلى أن السياسة الحمائية تضر الجميع، وتابعت أن المفوضية الأوروبية ستطرح مقترحات في هذا العام حول كيفية الرد على تشويه المنافسة وعلى الاقتصاد الرقمي.

وحذرت ميركل:" إذا واصلنا العمل على نفس النحو الحالي فإن هذا لن يكفي".

ورأت ميركل أن الدولة لا ينبغي لها أبدا أن تعتبر نفسها صاحب الأعمال الأفضل وقالت:" سأظل من كبار مؤيدي انفتاح السوق والتجارة الحرة، لكننا شهدنا أن قواعد اللعبة تغيرت ولذلك فإننا بحاجة إلى إجابات على أسئلة مختلفة"، وتابعت أنه لا يمكن أن تأتي هذه الإجابات عن طريق مسارات قومية منفردة.

من جانبه، أعرب لوفين عن دعمه للتحالف الصناعي بين بلاده وألمانيا وقال :" نستطيع أن نتعلم الكثير من بعضنا بعضا".

وأعرب لوفين عن اعتقاده بأنه ينبغي على كل الأطراف المجتمعية الفاعلة أن تتعاون معا من أجل تحقيق التقدم في التحول التكنولوجي، وقال إن التحول ليس خطيرا بل إن الخطير هو الجمود " فقد حان الوقت لأن نفهم أنه لا يزال هناك الكثير جدا الذي علينا تعلمه".

وأعرب ميشائل تسيزيمر، رئيس الرابطة المركزة لصناعة الهندسة الإلكترونية وصناعة الإلكترونيات في ألمانيا، عن تأييده لتجديد أوروبا وطالب بالتعلم من أخطاء الخروج البريطاني المزمع من الاتحاد الأوروبي، وقال إن " خروج بريطانيا يجب أن يكون نقطة انطلاق للتجديد"، وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه التغيير إذا أراد أن يحافظ على امتلاك وزن، وإلا فإنه مهدد بانتكاسة سياسية " ولا ينبغي لنا أن نسمح بذلك، وجميعنا هنا مُطَالَبُون بما في ذلك قطاع الصناعة".

من جانبه، قال شيتفان فايل، رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى (عاصمتها هانوفر) إن " معرض هانوفر 2019 يظهر أننا سنفتح الفصل التالي مرة أخرى"، وقال إن المعرض يقدم، في مرحلة فريدة من تاريخ الاقتصاد، تصورا عن الإنتاج الضخم للغد والذي يترك مساحة متزايدة للمنتجات الخاصة التي تخضع لرغبات العملاء.

ورأى فايل أن الوقت الحالي يمثل فترة تتسم بأقصى قدر من المتطلبات بالنسبة للساسة أيضا وذلك في إشارة إلى التغييرات الجذرية التي ستجلبها قضية رقمنة الصناعة إلى عالم العمل.