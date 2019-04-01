اتحاد الرقابة التقنية في ألمانيا يطالب بهيكل أمني جديد لرقمنة الصناعة

حثت رابطة هيئات الرقابة التقنية في ألمانيا (تي يو في)، على إنشاء هيكل أمني جديد لرقمنة الصناعة (الصناعة 4.0) وربط المنتجات الصناعية بالشبكة الإلكترونية.

يأتي ذلك في مستهل انطلاق فعاليات معرض هانوفر، أكبر معرض صناعي في العالم، الذي افتتحته المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورئيس الوزراء السويدي شتيفان لوفين مساء أمس الأحد.

وقال يوأخيم بولر، الرئيس التنفيذي للرابطة اليوم الاثنين إن الساسة في برلين وفي بروكسل مُطَالَبون بهذا في ظل التهديدات المستمرة للهجمات الإلكترونية، وأوضح أن " الآلات والمعدات والأجهزة الآمنة تشغيليا، يمكن بعد ربطها بالشبكة الإلكترونية أن تتحول إلى منتجات غير آمنة بدرجة عالية".

وأعرب بولر عن اعتقاده بأنه لم يصدر حتى الآن من برلين وبروكسل ردود كافية على هذا الاحتمال.

ورأى بولر أن سلامة المنتجات لا تزال تستند حتى الآن فقط على الطبيعة المادية للمُنْتَج، وطالب بوضع تعريف جديد لمصطلح سلامة المنتجات كما طالب بأن يكون الأمن الرقمي مكونا ثابتا.

وحثّ بولر، على تعزيز دور هيئات الرقابة التقنية المستقلة عن الشركات المصنعة وقال: "إذا ثبت وجود خطر على الصحة بالنسبة لمستهلكي منتجات ما، فيجب إشراك هيئات محايدة في عمليات الاختبار والرقابة على هذه المنتجات".

ويشارك في معرض هانوفر هذا العام 6500 جهة عرض من 75 دولة، وتستمر فعالياته حتى الخامس من أبريل المقبل، وستعرض هذه الجهات أحدث الإمكانات في ربط عمليات الإنتاج بالشبكة الإلكترونية (الصناعة 4.0).

يشار إلى أن السويد هي ضيف شرف المعرض.