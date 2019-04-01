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مرشح الأغلبية الرئاسية الموريتانية يدعو للعمل لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية

نواكشوط - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 1 أبريل 2019 - 6:12 م | آخر تحديث : الإثنين 1 أبريل 2019 - 6:12 م

حذر الفريق أول محمد ولد الغزواني مرشح الأغلبية الرئاسية في موريتانيا من تحديات تواجهها بلاده داخليا وخارجيا ،داعياً للعمل على الحد من تأثير هذه التحديات.

وقال الغزواني- خلال جولته اليوم الاثنين في مدينة وادي الناقة شرقي نواكشوط - إن الـ 10 أعوام الأخيرة تميزت بنقلة نوعية في مجال الاقتصاد والبنى التحتية، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل للدفع بالبلاد نحو الأمام، مشيراً إلى أهمية العمل على تشغيل الشباب.

وأضاف أن الهدف من جولته هو إيصال الخطاب الذي افتتح به حملته في نواكشوط إلى المناطق في الداخل، وقال إنه " يرى أن من حقهم عليه إيصال خطابه لدعم برنامجه".

ويواجه محمد ولد الغزواني في هذه الانتخابات، رئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد ببكر والنائب البرلماني بيرام ولد الداه اعبيد.


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