بابا الفاتيكان يصدر قانونا وإرشادات لمنع الاعتداء الجنسي على الأطفال

أصدر بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، اليوم الجمعة، قانونا وإرشادات جديدة للحيلولة دون حدوث اعتداءات جنسية بحق الأطفال داخل دولة الفاتيكان، وهو ما كان تعهد به في أعقاب قمة لمكافحة الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال والتي عقدت الشهر الماضي.

وتحدد الإجراءات، التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو المقبل، الالتزام القانوني لجميع مسؤولي الفاتيكان بالإبلاغ عن أي حالة اشتباه في حدوث انتهاكات جنسية، ما عدا المعلومات المستترة بموجب "سر الاعتراف".

وتتضمن هذه الإجراءات تعيين "فرد اتصال" داخل إدارة الفاتيكان يكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات التي من شأنها الحيلولة دون وقوع اعتداءات جنسية ضد الأطفال، وتقديم المساعدة للضحايا.

وأوصى الفاتيكان منذ فترة طويلة منظمات الكنيسة الكاثوليكية في كل دولة بصياغة إرشادات لحماية القصر، ولكن ذلك لم يحدث.