إسرائيل تفتح أول سفارة لها في رواندا

فتحت إسرائيل أول سفارة لها في رواندا في إطار جهودها الرامية إلى تحسين العلاقات مع الدول الأفريقية.

وقال المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية يوفال روتم "أنا متأكد من أن افتتاح سفارة إسرائيل في رواندا سوف يدفع خلال سنوات قليلة علاقاتنا برواندا والقارة ككل إلى رحاب أوسع"،حسبما ذكرت اليوم الاثنين صحيفة"جيروزاليم بوست"الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وكان السفير الإسرائيلي الجديد رون آدم قد قدم بالفعل أوراق اعتماده إلى رئيس رواندا بول كاجامي في فبراير الماضي.

وفي الأشهر المقبلة، من المقرر أن تبدأ الخطوط الجوية الوطنية الرواندية، رواندإير، رحلات جوية مباشرة إلى إسرائيل،بحسب الصحيفة.

وتعد سفارة إسرائيل الجديدة في رواندا هي الحادية عشرة في القارة الأفريقية، حيث تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية كاملة مع 41 دولة من أصل 46 دولة جنوب الصحراء الكبرى ، وفقًا لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

كانت إسرائيل ورواندا قد أقامتا في البداية علاقات دبلوماسية في عام 1962، لكن رواندا ودول أفريقية قطعت تلك العلاقات بعد حرب عام 1973.

واستأنف البلدان العلاقات بينهما عام 1994.

وفتحت رواندا سفارة في إسرائيل، ثم أغلقتها بعد ذلك بست سنوات لأسباب تتعلق بالميزانية ثم أعادت فتحها في عام 2015.