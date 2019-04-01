واشنطن تدعو الحكومة السودانية إلى الحوار حول مطالب المتظاهرين المشروعة

دعت السفارة الأمريكية في الخرطوم يوم الأحد الحكومة السودانية إلى المضي قدما نحو حوار بناء حول الانتقال السياسي والاستجابة المثمرة دون عنف للاحتجاجات التي عمت المدن السودانية مؤخرا، مطالبة بإنهاء حملة الاعتقالات وسط المتظاهرين والقوى السياسية والصحفيين .

وزار القائم بالاعمال الامريكي في السودان ستيفن كوتسيس القيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف بمنزله للاطمئنان عليه بعد إطلاق سراحه من قبل الامن.

وقالت السفارة في بيان لها إن اعتقال قادة المعارضة السودانية والناشطين والصحفيين يتناقض ودعوة الحكومة لحوار مفتوح وشامل بشأن مستقبل السودان .