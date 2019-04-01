خبراء لا يستبعدون تطوير محركات هجين في المستقبل تعمل بخلايا وقود الهيدروجين

حذر باحثون في ألمانيا من الاقتصار مستقبلا على المراهنة على السيارات الكهربائية التي تعمل ببطاريات.

توقع بِرت هيلفيج، من شركة زد إف فريدريشسهافن، على هامش معرض هانوفر الصناعي، اليوم الاثنين، أن تكون هناك مستقبلا سيارات هجين لا تعمل بمحرك احتراق ومحرك كهربائي، بل تمزج بين خلايا الوقود الهيدروجيني والبطارية.

كما رأى أوليفر جوت، مدير الإنتاج لدى شركة هيونداي، أن تمويل السيارات بالوقود الهيدروجيني لم يعد يستغرق وقتا أطول من تمويلها بالبنزين أو السولار.

يشار إلى أن شركة هيونداي الكورية للسيارات تعرض بالفعل سيارة تعمل بالوقود الهيدروجيني.

أما فولفجانج هازِلريدر، من شركة لا فاكتوري للبطاريات بمدينة براونشفايج الألمانية، أنه لا تزال هناك "أسئلة تبحث عن إجابة" فيما يتعلق بالجيل القادم مما يعرف ببطارية الأكسيد الصلب، وتوقع أن تمر 10 إلى 15 عاما قبل أن تصبح هذه البطاريات مستخدمة بشكل تجاري، في حين أن الهيدروجين أصبح قضية كبيرة في دول أخرى، حسبما أكد نيكولاس إيفان، من شركة إتش 2 موبيليتي دويتشلاند الألمانية.

ومن المتوقع أن يصبح هناك ما يصل إلى 100 محطة وقود هيدروجيني على مستوى ألمانيا بحلول نهاية العام الجاري، على أن يرتفع هذا العدد إلى نحو 400 محطة على المدى البعيد.

كان رئيس شركة فولكسفاجن، هِربرت ديس، قد روج مؤخرا للسيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات بدلا من السيارات الكهربائية التي تعمل بأنواع أخرى من المحركات، وقال: "علينا أن نركز، الانفتاح نحو التقنية أصبح الآن الشعار الخاطئ ولا يؤدي سوى إلى استمرار تأجيل تحول النظام إلى المستقبل".