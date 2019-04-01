تمديد عقد تشغيل شركة «سيركو» البريطانية لشبكة مترو دبي

أعلنت شركة الخدمات البريطانية "سيركو جروب" اليوم الاثنين، تمديد عقدها مع حكومة إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة لتشغيل وصيانة شبكة مترو أنفاق دبي، بما في ذلك "الخط الأحمر" حتى 2021، وتقدر القيمة الإجمالية للعقد بحوالي 680 مليون درهم إماراتي (140 مليون جنيه إسترليني).

ووفقا لتمديد العقد لمدة عامين مع سلطة الطرق والنقل في إمارة دبي، فإن الشركة البريطانية ستواصل إدارة وصيانة خطوط مترو الأنفاق في الإمارة حتى سبتمبر 2021.

ويتضمن العقد الجديد تشغيل وصيانة توسعات "الخط الأحمر" الذي يجري إنشاؤه حاليا، ومن المتوقع بدء التشغيل التجريبي لهذه التوسعات في فبراير 2020، على أن تدخل مرحلة التشغيل الكامل قبل انطلاق معرض "إكسبو 2020" في أكتوبر 2020.

يذكر أن "سيركو" بدأت تشغيل وصيانة المحطات العشر الأولى من "الخط الأحمر" منذ بدء تشغيله رسميا في "مترو دبي" عام 2009، وسترفع توسعات الخط عدد محطاته إلى 29 محطة، في حين أن الخط الثاني المعروف باسم "الخط الأخضر" يضم 20 محطة.

وتضيف توسعات معرض "إكسبو 2020" إلى طول "الخط الأحمر" حوالي 15 كيلومتر، وتربط بين 7 محطات، ومع اكتمال هذه التوسعات سيصل إجمالي أطوال شبكة مترو الأنفاق في دبي إلى 90 كيلومتر يعمل عليها أكثر من 120 قطارا في أوقات الذروة، ويعمل لدى "سيركو جروب" في دبي أكثر من 2000 موظف.