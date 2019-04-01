4 لاجئين يواجهون اتهامات بمهاجمة مارة جنوبي ألمانيا

انتهت الشرطة الألمانية جنوبي البلاد من التحقيق مع أربعة شباب لاجئين للاشتباه في مهاجمتهم مارة في هجمات عشوائية بمدينة أمبرج بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا في نهاية عام 2018.

وأوضحت الشرطة والادعاء العام بالمدينة اليوم الاثنين أن اللاجئين الأربعة المشتبه فيهم لا يزالون يقبعون في الحبس الاحتياطي.

ويواجه المشتبه فيهم الأربعة اتهامات بإلحاق إصابات جسمانية خطيرة بالمعتدى عليهم، بينما يواجه ثلاثة منهم اتهامات بالسب.

يذكر أن أحد هؤلاء الشباب كان قد هاجم أيضا أفراد شرطة عند إلقاء القبض عليه.

ويتعين على المحكمة الابتدائية بالمدينة حاليا اتخاذ قرار بشأن بدء إجراءات المحاكمة.

يشار إلى أنه تم رفض طلبات اللجوء للأربعة المشتبه فيهم ، وتتوافر لدى واحد منهم على الأقل الشروط القانونية اللازمة للترحيل، وفقا للبيانات.

ومن جانبه قال وكيل الادعاء العام بالمدينة يواخيم ديش، إن الادعاء العام لن يصدر موافقة على أي ترحيل إلى أن يتم الانتهاء من إجراءات المحاكمة المنتظرة.

وينحدر المشتبه فيهم من أفغانستان وإيران.

وبحسب بيانات الادعاء العام والشرطة، الإثنين، أصيب 15 شخصا خلال الهجمات التي وقعت بالمدينة قبل ثلاثة أشهر تقريبا، وليس 12 شخصا كما كان قد أعلن المحققون من قبل، ولكن أغلب الأشخاص كانوا يعانون من إصابات طفيفة.