العراق يصدر حوالي 3 ملايين و377 ألف برميل نفط يوميا الشهر الماضي

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أعلن العراق تصدير ثلاثة ملايين و377 ألف برميل نفط يوميا خلال الشهر الماضي من موانيء جنوبي البلاد وجيهان التركي على البحر المتوسط .

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن الصادرات النفطية العراقية لشهر مارس الماضي حققت ايرادات مالية تجاوزت ست مليارات و679 مليون دولار.

وأشار إلى أن غالبية الصادرات النفطية، هي من الموانيء العراقية شمالي الخليج، وكميات محدودة من حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي .

وأضاف أن معدل صادرات النفط الخام للشهر الماضي سجل ارتفاعا مقارنة بشهر فبراير الماضي، حيث كانت بمعدل 3 ملايين و254 ألف برميل يوميا.

وذكر المتحدث أن معدل سعر برميل النفط الخام الواحد اقترب من 64 دولارا.