أوساط اقتصادية ترصد زيادة اهتمام شركات ألمانية باليابان منذ بدء تحرير التجارة معها

رصدت أوساط اقتصادية ألمانية زيادة اهتمام شركات ألمانية بالسوق الياباني بعد مرور شهرين تقريبا من بدء منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي واليابان.

وذكرت غرفة التجارة والصناعة الألمانية (دي أي إتش كيه) أنه على الرغم من عدم توافر بيانات دقيقة حتى الآن، فإن غرفة التجارة الخارجية في اليابان تسجل طلبات متزايدة من شركات ألمانية تسعى للعمل هناك.

وفي الوقت ذاته، تشعر شركات ألمانية نشطة في اليابان بالإمكانات التي تتمتع بها الاتفاقية بالفعل، فيمكن سماع توفير في التكاليف تصل قيمتها إلى عدة ملايين يورو على حسب كل قطاع، بسبب إلغاء الرسوم الجمركية، بحسب الغرفة.

وذكرت رابطة التجارة الخارجية الألمانية (بي جي إيه) أن هناك اهتماما متزايدا من قبل الشركات، لافتة إلى أن بعض أعضائها يستفيدون من اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان بشكل مكثف، ولكنها أشارت إلى أن الوقت لا يزال مبكرا للغاية لإصدار تقييم دقيق.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي واليابان يشكلان منذ أول شهر فبراير الماضي أكبر منطقة تجارة حرة بالعالم تضم 635 مليون نسمة، من شأنها تحفيز النمو من خلال الحد التام تقريبا للرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية الأخرى.

ومن جانبه، قال إليا نوتناجل، عضو المجلس التنفيذي لرابطة التجارة والصناعة الألمانية: "بحسب استطلاع حديث لغرفة التجارة الخارجية باليابان، تتوقع 54 بالمئة من الشركات الألمانية هناك تأثيرات إيجابية من فتح الأسواق والإلغاء واسع النطاق للرسوم الجمركية على كلا الجانبين".