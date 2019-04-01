الرئيس السابق للمخابرات الجزائرية ينفي لقائه شقيق بوتفليقة

نفى رئيس المخابرات الجزائرية السابق، الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق، اليوم الاثنين، التقارير المتداولة حول لقائه شقيق الرئيس الجزائري، سعيد بوتفليقة وشخصيات أخرى.

وقال الفريق توفيق في رسالة وجهها للرأي العام،"لم ألتق إطلاقا بالشخصيات الأمنية التي تم ذكرها منذ إحالتي على التقاعد ومغادرتي لمنصبي".

وأضاف في رسالته "أنا ملتزم بمبادئي المدافعة عن الوطن ومحاربة كل أشكال التدخل الخارجي سواء السياسية أو الثقافية أوالاقتصادية للبلاد ومهما كانت الظروف المحيطة بالوطن فإنني لن أتوانى في الدفاع عن بلادي وتلك قواعد احترمتها في كل أفعالي وسلوكياتي".

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة للمطالبة بإنهاء حكم بوتفليقة /82 عاما/ ورحيل رموز نظامه.