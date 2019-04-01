الرئاسة التونسية: لم نفاجأ بمغادرة تميم للقمة

أفادت قناة «تى آر تى» عربى التركية، أمس، بأن رئيس حركة النهضة التونسية (إخوان مسلمين) راشد الغنوشى، لحق بأمير قطر تميم بن حمد آل ثانى إلى المطار فى محاولة لإقناعه بعدم مغادرة تونس إلى حين انتهاء القمة العربية، الأمر الذى نفته الرئاسة التونسية.

وقالت القناة التركية إن «مغادرة أمير قطر جاءت بعد كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وكلمة العاهل السعودى سلمان بن عبدالعزيز، التى حملت رسائل غير مباشرة إلى قطر».

وأضافت القناة أن «جهودا كبيرة بذلت لإعادته إلى القمة، أهمها لحاق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى به فى المطار للحيلولة دون مغادرته إلى حين انتهاء الجلسة الافتتاحية، وإعلان البيان الختامى للقمة». ولم يصدر من الجانب القطرى توضيح رسمى لسبب مغادرة تميم.

من جانبها، نفت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش ما تم تداوله، وقالت لإذاعة محلية: «من غير الممكن أن يكون الغنوشى قد لحق بأمير قطر فى المطار الرئاسى»، موضحة أن أمر دخول المطار الذى غادر منه أمير قطر بيد أمن الرئاسة.

وأشارت إلى أن «الرئاسة كانت على علم بمغادرة أمير قطر وبتوقيت مجيئه وما حدث لم يكن بالمفاجأة».