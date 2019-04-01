باحثون: كثرة العروض الخاصة على السلع تؤدي للبدانة

قال باحثون من بريطانيا إن الذين يحبون ملء عربات التسوق من خلال العروض الخاصة هم أقرب للوزن الزائد، بل وربما للبدانة.

وعبر باحثون من مؤسسة كانسر ريسيرش البريطانية عن قلقهم لوجود هذه العلاقة، خاصة وأن الوزن الزائد أصبح متهما بالتسبب في 13 نوعا من السرطان على الأقل.

لذلك أوصى الباحثون في نهاية الدراسة بضبط العروض المغرية، بشكل قانوني للحفاظ على صحة المواطنين.

قطعتا شوكولاتة بسعر قطعة واحدة، كيس ضخم من رقائق البطاطس المقلية بسعر مخفض، أو صندوق كامل من المشروبات الغازية بسعر أقل من المعتاد.

أوضح الباحثون أن كثيرا من السلع التي تباع مخفضة السعر في المحلات التجارية الكبيرة تحتوي في أغلب الأحيان على نسبة مرتفعة من الدهون أو السكر أو الملح.

وبالفعل تبين من خلال الدراسة أن النصف تقريبا من جميع قوالب الشوكولاتة وشرائح البطاطس والفشار والوجبات الجاهزة تباع من خلال عروض استثنائية.

ومعلقا على الدراسة، قال يواخيم فيستنهوفر، أخصائي علم نفس التغذية بكلية هامبورج للعلوم التطبيقية: "لقد أصبحت السلع الغذائية فعلا مخفضة السعر بشكل غير مسبوق، وهو ما يؤدي إلى الإفراط في الاستهلاك".

وأشار فيستنهوفر إلى أنه على الرغم من أنه لا يمكن سحب نتيجة الدراسة على بقية الدول الغربية "حيث إنه لا توجد على سبيل المثال دراسة مشابهة في ألمانيا، إلا أنه من المحتمل أن تكون النتائج مشابهة"، وأضاف: "خاصة وأن الناس هنا يميلون فيما يتعلق بالسلع الغذائية لعقلية: البخل رائع".

يشار إلى أن بعض المتاجر في ألمانيا ترفع هذا الشعار للترويج لنفسها على أنها الأقل سعرا.

وعلقت ليندا بولد، من مؤسسة مركز أبحاث السرطان البريطانية، على الدراسة في بيان عن المؤسسة قائلة: "توفر العروض الاستثنائية للناس كما كبيرا من الأطعمة والمشروبات المغرية ولكن غير الصحية، لذلك فليس من المفاجئ أن يكون احتمال إصابة الناس الذين يستفيدون من هذه العروض بالبدانة أكبر من احتمال إصابة أقرانهم الذين لا يشترون الشوكولاتة والكعك والفطائر والمشروبات الغازية من خلال العروض المخفضة".

دعا الباحثون من خلال الدراسة إلى ضبط العروض الاستثنائية التي تباع من خلالها سلع غذائية غير صحية، وفي الوقت ذاته إعادة النظر في أنواع الشوكولاتة والحلويات التي توضع بالقرب من المحصل، وهي التي يتعمد أصحاب المتاجر إغراء الزبائن بها قبل مغادرتهم المتجر.

وبالفعل أظهرت دراسة بريطانية أخرى العام الماضي أن حجم السلع التي تساهم في زيادة البدانة يقل في المشتريات بنحو الخمس عندما يتم إبعادها من منطقة التحصيل، و وضعها فوق أرفف عادية.