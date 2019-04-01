الرئيس اليمني يبحث مع مبعوث الرئيس الروسي الأوضاع في اليمن والتطورات العامة في المنطقة

بحث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء الْيَوْمَ على هامش أعمال القمة العربية الـ30 التي تستضيفها تونس، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يتصل بأوضاع اليمن والتطورات العامة في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الرئيس اليمني أشاد خلال اللقاء بمواقف روسيا الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية وعملية التحول المرتكزة على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار 2216 .

وأكد الرئيس اليمني على عمق العلاقات التي تربط البلدين، مشيرا الى أن اليمن اليوم تمر بمرحلة صعبه تطلب دعم ومساندة المجتمع الدولي لها لمواجهة الانقلاب وأدواته وأجندته الدخيلة على اليمن والمنطقة.

من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص حرص بلاده على أمن واستقرار اليمن وعودة الأمن والسلام لشعبه، وقال علاقتنا باليمن قوية وتاريخية ومتجددة، مجددا موقف روسيا الداعم لليمن وشرعيتها الدستورية حتى تحقيق أهدافه وتطلعاته.