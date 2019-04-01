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الدفاع الجزائرية تنفي إقالة رئيس أركان الجيش من منصبه كنائب لوزير الدفاع

الجزائر - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 1 أبريل 2019 - 10:35 م | آخر تحديث : الإثنين 1 أبريل 2019 - 10:35 م

نفت وزارة الدّفاع الجزائرية، مساء اليوم الاثنين، خبر إقالة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح من منصبه كنائب لوزير الدّفاع.


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