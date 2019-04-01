بدء 4 شهور من ارتداء الملابس الصفراء في تايلاند احتفالا بتتويج الملك

شوهد الكثير من التايلانديين في الأماكن العامة يرتدون قمصان صفراء اللون، اليوم الاثنين، في خطوة واضحة للاحتفال بالتتويج الوشيك للملك، ماها فاجيرالونجكورن، في أوائل مايو.

وتحول العديد من الأماكن العامة إلى بحر من القمصان الصفراء، وخاصة المؤسسات الحكومية.

وقال المتطوع في إحدى المستشفات، بيتساونج بونتاسيري، الذي كان يرتدي قميصا أصفر اللون: "أنا سعيد للغاية لأنه سيكون هناك تتويج أخيرا، وسوف تكون البلاد عندئذ أكثر تنظيما".

وجاءت هذه الخطوة بعد أن طلبت الحكومة من الجمهور ارتداء اللون الأصفر لمدة 4 شهور حتى يوليو، وهو الشهر الذي ولد فيه الملك، للتعبير عن ولائهم للملكية.

يشار إلى أن الأصفر هو اللون الذي ارتبط في الأصل بوالد فاجيرالونجكورن ،الملك الراحل بوميبول أدولياديج، الذي توفي في عام 2016 بعد أن بقي لسبعة عقود على العرش. ومنذ ذلك الحين أصبح لون الملكية.

ولكن ليس الجميع سعداء باحتمال ارتداء اللون كل يوم على مدار الأشهر الأربعة القادمة.

وكتب أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تغريدة على تويتر :"هل نحن بحاجة إلى ارتداء اللون الأصفر الآن فقط لإنقاذ حياتنا؟"، مشيرا إلى رد فعل اجتماعي محتمل من مناصري الملكية.

وكان الملك البالغ 66 عاما قد عزا سبب التأخير الأول لتتويجه في عام 2016 إلى الحداد على والده الراحل ، لكنه لم يقدم سببا للتأجيل المستمر بعد ذلك.

وسوف يأتي تتويج الملك يوم 4 مايو قبل يوم واحد من ذكرى تتويج بوميبول في 5 مايو 1950، ويحتل الملك مركز أغنى ملك في العالم، وفقا لموقع "Business Insider"، بثروة تبلغ 30 مليار دولار.