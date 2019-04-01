جامعة الدول العربية: لا مجال للربط بين مغادرة أمير قطر القمة وكلمة «أبو الغيط»

قال السفير حسام زكي، الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، إن القمة العربية أصدرت بيانًا خاصًا عن قضية الجولان للتأكيد على الموقف العربي بشأنها ضد قرار الرئيس الأمريكي، باعتراف سيادة إسرئيل عليها.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الأحد، أنه لا يوجد أي مجال للربط بين مغادرة أمير قطر للقمة العربية وكلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتابع: «بعض الرؤساء يحضرون القمة كاملة وبعضهم يغادرون قبل انتهائها، والجانب المصري نفى عدم حضور القمة، الذي تم تداوله بشكل مبالغ فيه على السوشيال ميديا»، موضحًا أن قطر لم تصدر بيانًا توضح فيه سبب خروج أميرها المفاجئ من القمة قبل إلقاء كلمته أمام القمة.

واحتضنت تونس، اليوم الأحد، الدورة الثلاثين من القمة العربية، والتي ناقشت عددًا من القضايا منها القضية الفلسطينية والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا، ودعم جمهورية الصومال وقضايا أخرى، إلى جانب ملفي الجولان والقدس.

وغادر أمير قطر، تميم بن حمد، الجلسة الافتتاحية للقمة، خلال كلمة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتوجه إلى المطار، قبل إلقاء كلمته.