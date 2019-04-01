الناشطة الفلسطينية رسمية عودة تغادر ألمانيا طوعا متجهة إلى الأردن

غادرت الناشطة الفلسطينية رسمية عودة طوعا ألمانيا متوجهة إلى الأردن.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه متحدث باسم وزير الداخلية في ولاية برلين اليوم الاثنين، وأشار المتحدث إلى أن عودة/72 عاما/ تفادت بذلك ترحيلها الذي كانت هيئة شؤون الأجانب أنذرتها به.

وكان من المفترض أن تشارك عودة التي دخلت إلى ألمانيا بجواز سفر أردني، في ندوات لشبكة (صامدون) الفلسطينية، لكن السلطات حظرت مشاركتها لتخوفها من قيامها بالتحريض على إسرائيل وسحبت التأشيرة الخاصة بها.

وردت عودة على إجراءات السلطات الألمانية باللجوء إلى القضاء لكنها فشلت، وحظيت قرارات السلطات الألمانية بتأييد محكمتين درجة أولى وثانية.

كان القضاء الإسرائيلي قد حكم في عام 1970 على عودة بالسجن مدى الحياة لإدانتها بالمسؤولية عن هجوم بقنبلة وقع في القدس وأدى إلى مقتل شخصين، وأطلق سراح عودة في عام 1980 في عملية لتبادل الأسرى.