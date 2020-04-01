بلغاريا تلغي شرط ارتداء المواطنين للقناع الطبي بعد دعاوى قضائية

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ألغت بلغاريا، أمس الثلاثاء، شرط وضع المواطنين أقنعة طبية على الأنف والفم في الأماكن العامة في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وألغى وزير الصحة كيريل أنانييف، أمس الثلاثاء، الأمر الذي أصدره أمس، إلا أنه نصح المواطنين بارتداء أقنعة واقية نظرا لأنه ليس كل إنسان مصاب لديه أعراض للمرض التنفسي المميت كوفيد-19.

وقد رفع مئات الأشخاص دعاوى قضائية ضد الارتداء الإلزامي للأقنعة الطبية في المحكمة الإدارية.

وفقا للمدعين، يجب أن توفر الدولة تلك الأقنعة في ظل ضعف المعروض منها في الصيدليات.

في بلغاريا، أفقر دول الاتحاد الأوروبي والتي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة، تم تسجيل 399 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، من بينها ثمانية حالات وفاة.