رئيس جامعة طنطا: إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية لكل مادة وفقًا لنظام «الاختيار من متعدد»

وجه رئيس جامعة طنطا الأستاذ الدكتور مجدي، سبع أعضاء هيئة التدريس بكل كليات الجامعة بمراعاة المعايير الخاصة بالمحاضرات الإلكترونية التي يتم رفعها على المنصة التعليمية، علاوة على ضرورة إنشاء بنوك الأسئلة الإلكترونية الخاصة بكل مادة بحيث لا تقل عن 100 سؤال لكل محتوى أكاديمي وفقًا لنظام "الاختيار من متعدد" (MCQ).

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعليم عن بُعد ومواجهة فيروس "كورونا" المستجد بالجامعة، اليوم الأربعاء، لمناقشة تطورات أداء منظومة التعليم عن بُعد، ووضع منهجية ومعايير للمحتوى العلمي الأكاديمي الذي يتم تحميله على المنصة التعليمية، وذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تقوم بها الجامعة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره والسيطرة عليه.

كما شهد الاجتماع مناقشة كافة الخيارات الاستراتيجية، ووضع تصور شامل لكافة السيناريوهات المطروحة لضمان إتمام الطلاب للعام الدراسي.