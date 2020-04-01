مجاهد: شوبير ضخم عملية قيد السعيد في بيراميدز بسبب علاقته مع تركي آل الشيخ

اتهم أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة السابق أحمد شوبير، نائب رئيس المجلس ذاته قبل استقالته الجماعية في يونيو الماضي بتضخيم أزمة قيد عبد الله السعيد في قائمة بيراميدز قبل ساعات من مواجهة في الدور الأول من الدوري بالموسم الماضي.

وقال مجاهد خلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2 :"اتحاد الكرة يعمل في الأعياد، وفترة التسجيل على النظام الإلكتروني تعمل على مدار 31 يوما في يناير، ولا يوجد ما يمنع قيد لاعب يوم الجمعة".

وأضاف :"كنت متواجدا بمقر اتحاد الكرة يوم الخميس قبل المباراة بيوم وقلت لأحد مسؤولي بيراميدز لا داع للإثارة والتشويق، وإذا كان لديكم إجراءات قيد بعض اللاعبي يفضل إنهائها اليوم وليس غدًا الجمعة".

وأضاف :"الحديث في البداية كان بشأن قيد عمرو مرعي ولاعب آخر من أمريكا الجنوبية، وليس عبد الله السعيد، وفي نفس يوم الخميس أبلغت وليد العطار، لمدير لجنة شؤون اللاعبين وليد العطار وقتها والمدير التنفيذي الحالي لاتحاد الكرة بألا يحضر إلى مقر الاتحاد في اليوم التالي (الجمعة) درءً للشبهات".

وأكمل :"كنا بين 3 هواجس: هم أن تركي آل الشيخ يدفع ويدير اتحاد الكرة، أو يخاف من رئيس الزمالك، مرتضى منصور، أو أنه يجامل الأهلي".

من المعتاد أن تكون فترات الضغط لقيد لاعبين جدد في الفترة الشتوية خلال أول وآخر يومين من فتح وغلق باب الانتقالات، فعادة كنا نعتبر يوم الجمعة أجازة، مع العلم أنه مسموح فيه القيد بشكل طبيعي".

ولفت أحمد مجاهد "لقد تم قيد اللاعب النيجيري ايكوشوكو بقائمة بيراميدز في العيد، ولم يتحدث أحد، ربما لأنه ليس بنجومية عبد الله السعيد أو الأمر ليس له علاقة بمباراة ضد الأهلي أو الزمالك".

وأتم مجاهد تصريحاته "في يوم الجمعة حضر كابتن أحمد شوبير لمقر الاتحاد، وكانت طرق العلاقة بينه وبين تركي آل الشيخ مسدودة، وكان يحاول شوبير أن يظهر تواجده، وعندما لم يتواصل معه مالك نادي بيراميدز، قام بتضخيم الأمور".