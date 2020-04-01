 زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب ولاية إيداهو الأمريكية - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب ولاية إيداهو الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 4:13 ص | آخر تحديث : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 4:13 ص

ضرب زلزال بقوة 5ر6 درجة على مقياس ريختر ولاية أيداهو الأمريكية مساء الثلاثاء.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 72 كيلومترا عن غربي مدينة شاليس في إيداهو.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.


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