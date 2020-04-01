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ضرب زلزال بقوة 5ر6 درجة على مقياس ريختر ولاية أيداهو الأمريكية مساء الثلاثاء.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 72 كيلومترا عن غربي مدينة شاليس في إيداهو.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.