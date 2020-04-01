 فتح تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية حياة الأسرى بعد إصابة أسير بكورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فتح تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية حياة الأسرى بعد إصابة أسير بكورونا

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 4:03 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 4:04 م

حملت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، على لسان عضو المجلس الثوري للحركة، المتحدث باسمها أسامة القواسمي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة الاسرى الفلسطنيين، بعد إصابة الأسير نور الدين صرصور الذي تم الإفراج عنه أمس، بفيروس "كورونا".

وطالب القواسمي، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا "، الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحده انطونيو جويتريش، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، وكافة المؤسسات الدولية الحقوقية، بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى أمام هذا الإهمال المتعمد من قبل سلطات الاحتلال.

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