 الكرملين: بوتين يعمل عن بعد وتخلى عن المصافحة باليد بعد لقائه طبيبا أصيب بكورونا - بوابة الشروق
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الكرملين: بوتين يعمل عن بعد وتخلى عن المصافحة باليد بعد لقائه طبيبا أصيب بكورونا

بوتين
بوتين
أ.ش.أ
نشر فى : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 6:40 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 6:40 م

كشف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بات يمتنع عن المصافحة باليد ويمارس العمل عن بعد بقدر الإمكان.

وقال بيسكوف - في تصريحات اليوم الأربعاء ردا على سؤال للصحفيين عما إذا كان الرئيس بوتين وجميع من زار معه قبل أسبوع مستشفى "كوموناركا" الخاص بعلاج مرضى "كورونا" في موسكو سيخضعون لعزل ذاتي بعد إصابة كبير أطباء هذا المستشفى دينيس بروتسينكو بالفيروس - "نحن نتوخى جميع الاحتياطات ونتجنب عقد اجتماعات ونحاول العمل عن بعد قدر الإمكان".

وأضاف: "الرئيس بوتين يسعى هذه الأيام أن يفعل كل شيء عن بعد وتخلى عن المصافحة باليد"، مؤكدا أن الرئيس الروسي يخضع لفحوصات طبية دورية خاصة بفيروس "كورونا".


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