منح تخفيضات وحوافز جديدة للسفن المارة بقناة السويس

أصدرت هيئة قناة السويس، الأربعاء، عدة كتب دورية ومنشورات ملاحية حول تعديل نسب التخفيضات الممنوحة من قبل لبعض ناقلات الغاز الطبيعى المسال، واستحداث حوافز وتخفيضات جديدة لبعض ناقلات الغاز البترولى وسفن الحاويات المارة بالقناة، لمدة 3 أشهر بدءا من أول إبريل وحتى ٣٠ يونيو المقبل، حرصا على التيسير على عملاء الهيئة خاصة مع تباطؤ حركة التجارة العالمية وتراجع مؤشرات الاقتصاد العالمى بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد .

تسرى التخفيضات الجديدة على ناقلات الغاز الطبيعى المسال بتعديل نسبة التخفيض الممنوح لها من ٢٥ % إلى ٣٠ % من رسوم العبور العادية.

وتطبيق الكتاب الدورى الثانى الخاص بالمنشور الملاحى رقم " 7/2017" بمنح ناقلات الغاز الطبيعى المسال المحملة أو الفارغة العاملة بين الخليج الأمريكى وبعض المناطق بقارة آسيا نسبة تخفيض تتراوح من 35% وحتى 75%.

وبمقتضى الكتاب الدورى الثانى تُمنح ناقلات الغاز الطبيعى المسال فى رحلتها البحرية من و إلى الموانىء الواقعة على الخليج العربى، بداية من ميناء مسقط وغرب الهند حتى ميناء كوتشى، تخفيض قدره 35% من رسوم العبور العادية، فيما تستفيد ناقلات الغاز الطبيعى المسال خلال رحلاتها من وإلى الموانئ الواقعة شرق ميناء كوتشى حتى ما قبل سنغافورة تتخفيض قدره 55% من الرسوم العادية، وترتفع نسبة التخفيض إلى 75% بالنسبة لموانىء سنغافورة وما شرقها.

فيما تستهدف التخفيضات الجديدة فئات أخرى من السفن العابرة للقناة تشمل سفن الحاويات وناقلات الغاز البترولى المسال، طبقا للمنشور الملاحى رقم 3 لسنة 2020 بمنح سفن الحاويات القادمة من موانىء شمال غرب أوروبا و ميناء طنجة حتى ميناء ALGECIRAS والمتجهة مباشرة إلى ميناء PORT KLANG وما شرقه من موانىء جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى تخفيض قدره 6% من رسوم العبور العادية.

ويتطلب تطبيق المنشور تقدم الشركة المُشغلة بطلب قبل الإبحار من ميناء القيام من خلال التوكيل الملاحى، مع مراعاة عدم توقف السفينة لأغراض تجارية فيما بين مينائة القيام والوصول، وتقديم المستندات المطلوبة خلال 180 يوم تبدأ من اليوم التالى لتاريخ العبور.

ووفقاً للمنشور الملاحى رقم 4 لسنة 2020 تمنح ناقلات الغاز البترولى المسال "المحملة و الفارغة" العاملة بين موانىء الخليج الأمريكى والهند وما شرقها تخفيضات تتراوح من 24% إلى 75%، وتمنح الناقلات من موانىء غرب الهند وجزر المالديف حتى ميناء كوتشى تخفيض قدره 24% من رسوم العبور العادية، فيما تحصل ناقلات الغاز المسال العاملة على الموانىء التي تقع شرق ميناء كوتشى بغرب الهند حتى ما قبل سنغافورة على تخفيض قدره 60% من رسوم العبور العادية.

وتصل نسبة التخفيض إلى 75% لناقلات الغاز البترولى المسال العاملة بموانيء سنغافورة وما شرقها، ويتطلب تطبيق المنشور الخاص بناقلات الغاز البترولى المسال تقدم الشركة المُشغِلة بطلب عن طريق التوكيل الملاحى قبل الإبحار من ميناء القيام مرفق به بيانات السفينة وميناء القيام وتاريخ الإبحار وميناء الوصول والميعاد المتوقع لوصول السفينة إلى القناة، وحالة السفينة "محملة أو فارغة" ونوع وكمية الشحنة، مع مراعاة عدم توقف السفينة لأغراض تجارية بين مينائى القيام والوصول، و سداد رسوم العبور للقناة كاملة ويجرى تسوية التخفيض فور استكمال جميع المستندات المطلوبة خلال سنة ميلادية تبدأ من اليوم التالى لتاريخ العبور .