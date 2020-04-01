المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في غزة

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في قطاع غزة.



وأوضح ملحم في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أن الإصابتين الجديدتين لسيدتين ستينيتين من مدينة رفح كانتا في الحجر الصحي، مشيرًا إلى أن نتائج فحوصات 110 عينات أخذت من عائدين عبر معبر الكرامة أمس الثلاثاء، أظهرت بأنها غير مصابة بالمرض، حيث تم نقل العائدين إلى منازلهم في المحافظات.



وأضاف: "جميع العينات التي أخذت من العائدين وعددها "200" أظهرت عدم وجود إصابات"، مشيرًا إلى أنهم وقعوا على تعهد بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا، حفاظًا على سلامتهم، وسلامة شعبهم، كما أظهرت نتائج جميع العينات التي أخضعت للفحص اليوم من جميع المحافظات وعددها 250 عينة بأنها غير مصابة.



وأكد أن بتسجيل الإصابتين الجديدتين في رفح يرتفع عدد المصابين في غزة إلى 11 إصابة، والعدد الإجمالي في فلسطين إلى 119 إصابة تماثلت 18 حالة منها للشفاء.