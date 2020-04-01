وزارة الصحة: 1215 إجمالي الإصابات بكورونا في المكسيك والوفيات 29

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قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورنا بلغ 1215 حالة مقارنة مع 1094 في يوم الاثنين.
وأضافت أيضا أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 29 مقارنة مع 28 حالة في يوم الاثنين.