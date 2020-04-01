شينزو آبي: اليابان لم تصل للمرحلة التي يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن اليابان لم تصل بعد للمرحلة التي يصبح فيها إعلان حالة الطوارئ أمرا ضروريا لاحتواء فيروس كورونا.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن آبي كان يتحدث في لجنة بمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء بشأن قانون تم تعديله مؤخرا من شأنه السماح له بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة الفيروس.

وقال آبي إنه سوف يتخذ قرار بشأن ما إذا كان سوف يعلن مثل هذه الحالة من خلال وضع حماية حياة المواطنين وصحتهم كأولوية.

وأضاف آبي أن إعلان حالة الطوارئ يمكن أن يقيد حقوق المواطنين، ولكن لن يعطي رئيس الوزراء أو الدولة مزيدا من السلطة.

وأشار إلى أن حالة الطوارئ لا تعني إغلاق فوري للمدن، موضحا إنه سوف يكون من المستحيل تطبيق مثل هذا الإجراء مثلما فعلت فرنسا.