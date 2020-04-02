طه إسماعيل: الأهلي يثق ويحترم لاعبيه أكثر من اللازم

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أكد طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط السابق بالأهلي أنه ما يؤخذ على الفريق أحيانا وأنه يثق في اللاعب أكثر من اللازم أو يحترمه أكثر مما يستحق.

وقال نجم الأهلي السابق إن النادي يشعر بالطمأنينة بأن اللاعب سيستمر مع الفريق لذلك يتم تأجيل عملية التجديد باعتبار أنها خطوة طبيعية وروتينية.

وأضاف:" نحترم اللاعب ولكن بقدر محدد، يجب أن أحاول معه مبكرا، أقصد دراسة تاريخ أي لاعب، لا أريد سرد حقائق مع لاعبين معينين".

وأتم:" خطوة من شأنها اقترب من هذا التجديد قبل سنة أو أضمن عملية التجديد مع اللاعب باعتبارها مسألة وقت".