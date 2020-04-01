محافظ البحيرة يتابع 191 مقرا إضافيا لصرف المعاشات لأكثر من 500 ألف مستحق

تفقد اللواء هشام آمنة، محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، مقر أعمال صرف معاشات شهر أبريل بالمقرات الإضافية التى تم تجهيزها بنطاق المحافظة للتيسير على المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتفقد المحافظ مقر الاستاد الرياضي بدمنهور الذى تم تجهيزه بالتنسيق مع حزب حماة الوطن بشادر كبير يضم عددا من المقاعد المتباعدة وكذا توفير لجنة طبية للكشف الحرارى على المواطنين والتعقيم والتطهير قبل وأثناء وبعد الصرف، بالإضافة إلى وجود لجان لتنظيم دخول المواطنين للصرف وخروجهم من المقر الذى يضم عدد 5 وحدات وماكينات صرف، الأمر الذى أدى إلى عدم وجود أي ازدحام أو تجمعات وسط تأمين وتواجد أمني بالمقر.

كما تفقد المحافظ، مقر مدرسة معاذ بن جبل الثانوية بنات بدمنهور الذى روعي فيها نفس الإجراءات السابقة، مشيدًا بمستوى التنظيم الجيد والسلوك الحضارى من المواطنين الذين أبدوا سعادتهم بالإجراءات التى تقوم بها المحافظة حرصا على أمنهم وسلامتهم.

وأكد المحافظ، أن المرحلة الحالية أظهرت المعدن الحقيقي للشعب المصرى من خلال تعاون كافة الجهات من أحزاب سياسية والشباب والمجتمع المدنى لتعمل جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية في مواجهة انتشار كورونا.

وأضاف أن إجمالي عدد المستحقين لصرف المعاشات من أبناء المحافظة يتجاوز 500 ألف مواطن وهو عدد كبير نعمل جميعا على توفير كل سبل الحماية وتسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بصرف المعاشات لهم، حيث تم فتح أكثر من 191 مقرا إضافيا بربوع المحافظة لصرف المعاشات، كما تم التنبيه على جميع رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد والمتابعة الميدانية أثناء صرف المعاشات من البريد والتأمينات الاجتماعية والبنوك، مع مراعاة عدم التكدس أثناء عملية الصرف والعمل على تنظيم أصحاب المعاشات في صفوف منتظمة، وعمل الشاشات من الساعة ۷ صباحا لمتابعة عملية صرف المعاشات بالبث المباشر عبر الفيديو كونفرانس والتدخل السريع على الفور لحل أي مشكلة قد تطرأ.

ومن المقرر الصرف لمن لهم مستحقات أقل من ألف جنيه أيام الأربعاء والخميس والسبت (1 - 2 - 4) أبريل، والمستحقين صرف مبلغ من ألف إلى ألفين جنيه، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء (5 - 6 - 7) أبريل، وأكثر من ألفين جنيه يتم الصرف يومي الأربعاء والخميس (8 - 9) أبريل، كما سيتم الصرف لمن لم يستطع أو لم يصرف خلال الأيام المحددة له اعتبارا من الأحد 12 أبريل.