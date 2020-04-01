عمرو أديب: الزحمة الزيادة تساوي إصابات أكتر بكورونا

قال الإعلامي عمرو أديب إن زيادة الازدحام في الشوارع تؤدي إلى زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأضاف «أديب» في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم الأربعاء: «الزحمة الزيادة تساوي إصابات زيادة دي الحقيقة الوحيدة اللى معليهاش خلاف في العالم كله لا حد يقولي هاخد بالى ولا حد يقولى أصل هغسل إيدي ولا الكلام ده كله».

وتابع: «محتاجين نقلل التخالط علشان نقلل الحالات ونخف الضغط على جهازنا الصحي البطل، غير كده مش شايف حلول تانية في العالم كله».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»؛ إضافة إلى 5 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 710 إصابات في مصر.