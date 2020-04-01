مسؤولة روسية: لا وجود لأي قفزة في وتائر انتشار كورونا بالبلاد

أكدت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، عدم وجود أي قفزة في وتائر ارتفاع عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس "كورونا" في روسيا.

وقالت بوبوفا للصحفيين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الأربعاء، إنه "لا توجد في روسيا اليوم أي قفزة (في نمو عدد المصابين)، ونحافظ على مؤشر الارتفاع عند مستوى 1.2 مرة خلال عدة أيام، ونتخذ عددًا من الإجراءات في هذا الصدد".

وأكدت أن 85 من الأقاليم الروسية في مراحل متفاوتة من انتشار الفيروس، مضيفة أن 45 إقليما في الوقت الحالي في المرحلتين الأولى أو الثانية من تفشي الوباء.

وأشارت إلى فحص أكثر من 5 ملايين و333 ألف شخص للكشف عن فيروس "كورونا"، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها روسيا تسمح بالحد من رقعة انتشار الفيروس.

ولفتت إلى عدم وجود أعراض المرض لدى أكثر من 20% من المواطنين الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، وعند 14% أعراض الالتهاب الرئوية.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا بلغ 2777 شخصا مع تسجيل 24 حالة وفاة، بينما تعافى 190 شخصا من الفيروس.