قال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن مشكلات التباطؤ والأعطال في شبكة الإنترنت، ترجع إلى الضغط الكبير غير المخطط على جميع المواقع حول العالم؛ نظرًا للإجراءات الوقائية التي يتخذها العالم واضطرار الناس البقاء في المنزل معظم الأوقات.

وأضاف -في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن هناك أحمالا شديدة على شبكات الإنترنت، وضغط أعداد المستخدمين في وقت واحد، خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي، والمواد الترفيهية من الأفلام والبرامج وغيرها، وكذلك مواقع التعليم.

وأشار إلى عمل الوزارة على زيادة سعة الإنترنت؛ لاستيعاب الأحمال الزائدة بنسبة 30%، من خلال أجهزة إرسال واستقبال البيانات، مؤكدًا أن هناك مخططا لزيادة أخرى.

واقترح على المواطنين، تخفيض الضغط على الإنترنت خاصة مواقع التواصل الاجتماعي من خلال التواصل عن طريق إجراء المكالمات العادية، بدلًا من تطبيقات الإنترنت.