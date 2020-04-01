جنوب إفريقيا تعتزم إطلاق برنامج مسح واسع النطاق للكشف عن مصابي كورونا

تعتزم جنوب أفريقيا إطلاق برنامج لإجراء مسح واسع النطاق للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وإرسال حوالي 10 آلاف عامل صحي لفحص المواطنين في منازلهم بهدف اكتشاف المصابين بالفيروس المستجد وهي خطوة لم تقدم عليها أي دولة في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية حتى الآن.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الإعلان عن هذا البرنامج جاء بعد أربعة أيام من بدء فترة الغلق العام التي قررتها الحكومة لمدة 3 أسابيع بهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد. كما تقرر حظر بيع السجائر والكحوليات ونشر الجيش لتنفيذ قرار الغلق.

وسيتولى العمال الصحيين الميدانيين توجيه الأشخاص الذين يعانون من أعراض الإصابة بفيروس كورونا إلى العيادات المحلية أو العيادات المتنقلة لإجراء التحليل لهم، في حين سيتم نقل المصابين الذين يعانون من أعراض شديدة للمرض إلى المستشفيات لعلاجهم.

وسيتم حجز الأشخاص المصابين بالفيروس لكن لا تظهر عليهم الأعراض أو تظهر عليهم أعراض بسيطة في العزل المنزلي أو داخل منشآت توفرها الحكومة.

من ناحيته قال وزير الصحة الجنوب أفريقي زويلي مكهيزي إن التعامل الحاسم لجنوب أفريقيا مع تفشي الفيروس يبدو أنه يؤتي ثماره، حيث لم تزد اعداد المصابين إلى المستويات المتوقعة، مضيفا أن التقديرات كانت تشير إلى وصول عدد المصابين إلى ما يتراوح بين 4000 و5000 حالة بنهاية بريل المقبل، في حين أن الأرقام الفعلية تشير إلى أنه لن يتم الوصول إلى هذه التقديرات.

في الوقت نفسه، فإن عدد الإصابات المؤكدة في جنوب أفريقيا هي الأعلى على مستوى قارة أفريقيا حيث وصل إلى 1353 حالة بزيادة قدرها 27 حالة اليوم. وقد تم تحليل عينات حوالي 5ر39 الف شخص من بين سكان جنوب أفريقيا البالغ عددهم 59 مليون نسمة.