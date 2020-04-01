رئيسا الوزراء الكويتي والهندي يبحثان هاتفيا التعاون في مواجهة كورونا

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس الوزراء الهندي نارندا مودي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والحد من انتشاره.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس مجلس الوزراء الكويتي اليوم الأربعاء، من نظيره الهندي، تناولا خلاله الأوضاع الإقليمية والدولية، وما تشهده من تطورات جراء انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، والإجراءات التي اتخذت للحد من انتشاره، مؤكدان أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحته.

كما ناقشا سبل تعزيز التعاون في الإطارين الدولي والثنائي بين البلدين؛ لتبادل المعلومات حول الإجراءات الاحترازية المتبعة في كلا البلدين في مواجهة هذا الوباء الخطير، إضافة إلى تبادل الخبرات الطبية والفنية بين البلدين.

وفي السياق ذاته، استعرض رئيسا الوزراء الكويتي والهندي - خلال الاتصال الهاتفي- العلاقات التاريخية الثنائية العريقة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتأصيلها في كافة المجالات التي تهم البلدين.