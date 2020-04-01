لاعبو ليفركوزن يتنازلون عن جزء من رواتبهم لدعم النادي في أزمة كورونا

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وافق لاعبو فريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم على التنازل عن جزء من رواتبهم للمساهمة في دعم النادي خلال الأزمة الحالية بسبب تفشي وباء "كورونا" عالميا، حسبما أعلن النادي اليوم الأربعاء.

وقال لارس بيندر قائد الفريق : "يسعد الفريق أن يتنازل عن جزء من الرواتب من أجل دعم النادي في جهوده للتعامل مع أزمة كورونا اقتصاديا".

ووصف نجم كرة القدم الألماني الدولي السابق رودي فولر /59 عاما/ المدير الرياضي بالنادي رغبة الفريق بأنها : "لمحة لم تفاجئنا بعد المحادثات التي جرت خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وأشار إلى أن الطاقم التدريبي بأكمله والإدارة يشاركون فى هذه المبادرة.

وأوضح بيندر /30 عاما/ : "نحن اللاعبون نريد المساهمة في دعم النادي حتى لا يشعر أي موظف فيه بالقلق. هذه الأمور ما زالت مدركة وموثوق بها في باير ليفركوزن. هذا مهم بالنسبة لنا ، ونشعر بالسعادة لفعله".