بنجلاديش تعتزم تمديد عطلة العمال بسبب كورونا حتى 11 أبريل

قال مسؤولون في بنجلاديش، اليوم الأربعاء، إنه سيتم تمديد العطلة الممنوحة للشركات العامة والخاصة لمدة أسبوع آخر عقب ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى ستة أشخاص.

وأعلنت بنجلاديش، التي تقع في جنوب آسيا، في بادئ الأمر عطلة عشرة أيام، وفرضت قيودا في مختلف أنحاء البلاد على رحلات المسافات البعيدة بالحافلات والقطارات والعبارات، في الفترة من 26 مارس وحتى 4 أبريل.

وتم استثناء خدمات الطوارئ والمستشفيات والصيدليات وأسواق المواد الغذائية والمركبات التي تحمل المواد الأساسية من القيود المفروضة على حرية التنقل.

كما علقت الحكومة جميع الفعاليات المتعلقة بالاحتفال برأس السنة البنغالية، التي تحل يوم 15 أبريل.

وقال وزير الصحة زاهد مالكي، إنه مع تسجيل حالة وفاة جديدة اليوم الأربعاء، ارتفع عدد حالات الوفاة جراء كورونا إلى ستة، لافتا إلى تسجيل 54 حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" حتى الآن.