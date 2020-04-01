

قال الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، إنه منذ أن بداية أزمة كورونا وقبلها كان هناك مبادرات لدعم القطاع الصناعي في مصر.

وأضاف أثناء حواره لـ«التليفزيون المصري»، اليوم الأربعاء، أن هناك تشاور دائم مع الحكومة المصرية، وبتعاون مطلق مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والوزراء المعنيين؛ لدراسة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المصانع المصرية، للحد من انتشار فيروس كورونا داخل المنشآت الصناعية، مؤكدًا أن المصانع في حالة جيدة حتى الآن، ولا يوجد أي شكل من أشكال توقف الإنتاج.

وأشار إلى أنه تم تخفيض عدد الموظفين الإداريين وإلغاء الاجتماعات أو التعامل المباشر مع العملاء أو الزائرين للمصانع، ووقف كل الأنشطة التدريبية على المستويات الإدارية، مضيفًا أن على مستوى خطوط الإنتاج، هناك توعية للعمال، خاصة بالنظافة الشخصية والعامة، وتم توفير المستلزمات الوقائية لهم، وتعقيم المصانع وأماكن العمل.

وتابع أن كثير من المصانع اشترت كواشف حرارية لقياس درجات حرارة العاملين بالمصانع، ويتم توقيع الكشف الطبي على أي شخص تظهر عليه أعراض مشتبه بها.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد التقى مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات في اجتماع، أمس الثلاثاء، لمناقشة إجراءات دعم قطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية، في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.