نقص أوراق المراحيض في أستراليا يؤدي إلى مشكلات في الصرف الصحي

أدى هاجس اكتناز أوراق المراحيض في أستراليا بسبب وباء فيروس كورونا إلى مشكلة جديدة لسلطات الصرف الصحي، بعد أن تبين أن هناك زيادة في انسداد شبكات الصرف الصحي نظرا لأن المواطنين لجأوا إلى بدائل أخرى.

وهناك نقص في أوراق المراحيض في مختلف أنحاء استراليا، بسبب عمليات الشراء والاكتناز، خوفا من وباء كورونا.

وأدى ذلك حتى إلى مشاجرات واعتداءات ، حيث أخفقت معظم المتاجر في في استرضاء المستهلكين. فقد فرضت معظم المتاجر حدودا للشراء.

ونقص أوراق المراحيض هو السبب الآن في زيادة انسداد شبكات الصرف الصحي في سيدني.

وقالت هيئة الصرف الصحي في سيدني، اليوم إنها سجلت زيادة 22 بالمئة في انسداد شبكات الصرف الصحي في مارس الماضي، "الناجم عن زيادة في البدائل الأخرى، مثل المناديل المبللة والمناديل الورقية، التي يتم التخلص منها في المراحيض".

وقالت الهيئة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في بيان "تلك الزيادة تأتي في أعقاب نقص مستمر لأوراق المراحيض في المتاجر الكبرى وسط تفشي مرض كوفيد-19".

وذكرت الهيئة أن السلطات أنفقت العام الماضي أكثر من ثمانية ملايين دولار استرالي(8ر4 مليون دولار امريكي) لإزالة حوالي 500 طن من المناديل المبللة من شبكة الصرف الصحي. وجاء هذا المبلغ من خزينة الدولة وهذا الرقم آخذ في التزايد.