قطاع الكيماويات في ألمانيا ينشئ سوقا رقميا لإمداد «الصحة» بالمطهرات

أعلن اتحاد شركات صناعة الكيماويات والدوائيات في ألمانيا، توحيد جهوده لإمداد قطاع الصحة بالمواد المطهرة التي يحتاجها في ظل أزمة كورونا الراهنة.

وأوضح اتحاد "في سي آي" في فرانكفورت، اليوم الأربعاء، أن شركاته ستنسق مساعداتها عبر سوق رقمية لتوفير الاحتياجات من المواد المطهرة ولاسيما للمستشفيات ومؤسسات الرعاية وعيادات الأطباء على مستوى ألمانيا.

وقال كريستيان كولمان، الرئيس الجديد للاتحاد، إنه سيتم فعل كل شيء من أجل إمداد المؤسسات الرئيسية للقطاع الطبي في كل أنحاء ألمانيا بالمواد المطهرة، مضيفا أنه أبلغ وزير الصحة ينس شبان بهذا.

ومن المنتظر أن يتم إطلاق منصة "الإمداد العاجل بالمواد المطهرة" بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، بغرض دعم سلاسل التوريد وتسهيل الاتصالات بين الأطراف المعنية بهذا النشاط وتجميع المعلومات.

وصرح كولمان، بأن المنصة، التي تم التفكير فيها على أنها حل مؤقت، ستتدخل "فقط عند الضرورة" في أحداث السوق وسلاسل التوريد القائمة.